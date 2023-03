Statt 100 Asylwerber sollen nur 20 nach Braunau

Weniger Personen in der Startphase

„Die Stadtgemeinde Braunau hat sich bereits im Dezember 2022 gegen die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft an diesem Standort, vor allem wegen der Lage, ausgesprochen“, sagt Bürgermeister Johannes Waidbacher (ÖVP), der erst am Freitag erfahren hatte, was geplant ist. Er kontaktierte sofort die BBU und wurde etwas beruhigt. „Wir sehen, dass die BBU alle Vorkehrungen getroffen hat, um ein friedliches Miteinander in unserer Stadt sicherzustellen. Das Quartier ist für bis zu 100 Personen ausgelegt. In der Startphase werden nach unserem Informationsstand maximal 20 Personen betreut“, so der Stadtchef.