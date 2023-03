Schnitzlprämie in NÖ: Fair für die Gastro?

Die neue schwarz-blaue Landesregierung in Niederösterreich will mittels einer Prämie das Wirtshaussterben verhindern. So sollen Gasthäuser mit regionalem und traditionellem Speisenangebot künftig einen finanziellen Bonus erhalten. Dieses Konzept ist jedoch für einige Gastronomen nicht fair. „Soll jetzt jede Pizzeria einen Schweinsbraten auf ihre Karte aufnehmen? Das geht ja völlig am Ziel vorbei.“, kritisiert man die angedachte Förderung. Was ist Ihre Meinung zu der „Schnitzlprämie“? Grober Unfug oder passendes Mittel?