Steirischen Wirten schmeckt Schnitzelprämie nicht

Gasthäuser mit regionalem und traditionellem Speisenangebot sollen künftig einen finanziellen Bonus erhalten - mit diesem Rezept will die neue schwarz-blaue Landesregierung in Niederösterreich dem Wirte-Sterben Einhalt gebieten. Ein Lösungsansatz, der in der steirischen Gastronomie aber offenbar niemandem so recht schmecken will. Zumindest ist das der Grundtenor aus einem „Krone“-Rundruf bei weiß-grünen Gasthäusern.