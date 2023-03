Später Endspurt brachte SPÖ gar 1000 Neumitglieder

Wie geht es nach Anmeldeschluss weiter?

Koppler zufolge wird am kommenden Montag in einem Sonderbundesparteipräsidium und Vorstand das Prozedere festgelegt. „Michael Lindner ist es besonders wichtig, dass sinnvolle Entscheidungen getroffen werden, wonach Kandidat:innen eine gewisse Akzeptanz haben müssen“, sagt der SPÖ-Manager. In Oberösterreich sind bspw. 1% Unterschriften der Mitglieder für eine Kandidatur nötig. „Grundsätzlich sehen wir die Beteiligung sehr positiv“, so Koppler.