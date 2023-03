Alko-Lenker (19) krachte in geparkte Autos

Der 19-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau hatte seine Fahrkünste wohl überschätzt, als er am Freitag kurz vor 16 Uhr im Ortsgebiet in Richtung Bahnhofstraße aufs Gaspedal trat. Denn in einer leichten Linkskurve brach ihm aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit das Heck aus. „Er verlor die Herrschaft über den PKW und kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos“, so die Polizei.