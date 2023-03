GIS macht nicht einmal vor Notstandsbezieher halt

Karl Lepuschitz hat knapp 900 Euro im Monat zum Leben. Und davon muss der 61-Jährige Miete und Co. bezahlen. „Da bleibt einem nicht mehr viel übrig“, erzählt der gebürtige Ferlacher im „Krone“-Gespräch. Umso größer war der Schock für Lepuschitz, als diese Woche ein Brief von der Gebühren Info Service GmbH in sein Haus flatterte.