„So etwas hat die Welt noch nicht gehört!“

Das nächste Jahr widmet sich Anton Bruckner, dem Namenspatron des Hauses. Was denken Sie über Bruckner?

Er hat es nicht einfach gehabt, seine Zeit war von politischen Umwälzungen, auch vom Druck der Kirche geprägt. Er selbst war ein Hinterfragender: „Bin ich eh gut genug?“ Dennoch hat er nie aufgehört, an sich selbst zu glauben. Darin könnte er auch Vorbild für die Jugendlichen heute sein: Glaubt an Euch, ihr seid gut, ihr dürft nicht aufgeben!