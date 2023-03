Höhepunkte im Jubiläumsjahr des Weltkomponisten

Große Namen, große Orchester

Der Schwerpunkt liegt naturgemäß auf Konzerten. Die Wiener Philharmoniker unter Zubin Mehta kommen nach OÖ, ein weiteres Philharmoniker-Konzert wird Christian Thielemann leiten. Franz Welser-Möst gastiert mit seinem Cleveland-Orchestra in Ansfelden. Der Höhepunkt im Konzertreigen des Bruckner Orchesters unter Markus Poschner findet in der Saline Ebensee statt, in Kooperation mit Salzkammergut 2024.