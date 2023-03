Polizisten gehen immer härter gegen das Volk vor

In den vergangenen zwei Wochen wurde in Russland eine härtere Vorgehensweise gegen kritische Stimmen im Land beobachtet - es scheint, als würden die russischen Polizisten dabei eine gewisse Strategie verfolgen, um „unbequeme“ Bürger so schnell wie möglich mundtot zu machen. So wurden Besucher der Moskauer Bar „Underdog“ gezwungen, russische Propaganda-Kriegslieder zum Besten zu geben - denn sonst würde man sie mit dem Elektroschocker quälen.