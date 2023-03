Neue Grazer Straßenbahn: Entscheidung am 19. April

Vier bis sieben neue Straßenbahnen benötigt die Holding Graz Ende 2025, wenn die neue Entlastungs-Bimstrecke in der Grazer Innenstadt in Betrieb geht. Die Zeit drängt also. Doch es traf nur ein Angebot von Alstom ein (kolportiert 62 Millionen Euro schwer), Siemens sprang überraschend kurzfristig ab.