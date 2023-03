Keine Eile mehr bei Asyl-Containern

Groß war die Aufregung im vergangenen Herbst angesichts gestiegener Flüchtlingszahlen. In manchen Bundesländern wurden Zelte zur Unterbringung aufgestellt, auch für Salzburg waren sie in Diskussion. Deutlich konkreter waren die Pläne für Container-Bauten am ehemaligen Asfinag-Gelände bei der Autobahnabfahrt Salzburg-Mitte. 100 bis 150 Personen sollten hier Platz finden.