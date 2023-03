Ins Kobenzl ziehen keine Flüchtlinge mehr ein

In Sachen Asylquartiere in den Gemeinden – die „Krone“ berichtete – hätte das Kobenzl ohnehin keinen Unterschied gemacht. Denn es handelt sich um ein Quartier für die Bundesbetreuung. Die Länder müssen Quartiere in ihrer eigenen Verantwortung finden, das Kobenzl wäre nicht auf die Salzburger Quote angerechnet worden.