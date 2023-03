Wegen dieses Sagers ist Red Bull sauer auf Rosberg

Ein Magen-Darm-Virus hat Max Verstappen in Saudi-Arabien ordentlich zu schaffen gemacht. Nicht zuletzt deshalb musste sich der amtierende Weltmeister seinem Teamkollegen Sergio Perez geschlagen geben und wurde am Ende „nur“ Zweiter. Was Red Bull jedoch mehr ärgert als die gesundheitlichen Beschwerden des Niederländers, ist eine Aussage Nico Rosbergs.