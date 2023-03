Innsbrucker Haie hoffen noch auf ein Europa-Ticket

Geht der Meistertitel in der ICE Hockey League nach Salzburg oder Bozen, spielen Innsbrucks Eishockey-Cracks in der Saison 2023/24 in der Champions Hockey League. Am Freitag starten die Halbfinal-Serien, trifft Salzburg auf den KAC, Bozen auf Haie-Bezwinger Vienna Capitals.