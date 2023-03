Jubel über mehr Gerechtigkeit bei Kreditvergaben

Nach Monaten der Erfolg

„Sie sind zu alt für einen Kredit“, darf künftig in Banken nicht mehr zu hören sein. Der Justizausschuss in Wien gab Mittwoch grünes Licht für die Änderung des Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes, das in der nächsten Nationalratssitzung beschlossen werden soll. Das Gesetz dürfte mit 1. Mai in Kraft treten.