„Schwarz-Blau ist politischer Dammbruch“

Mölzer: Kritik an FPÖ „politisch korrektes Ritual“

Den langjährigen EU-Abgeordneten der FPÖ, Andreas Mölzer, beeindruckt die Protestkundgebung am Donnerstag nicht. Die FPÖ sei demokratisch gewählt und die Vertreter nicht strafrechtlich verurteilt worden. Er ordnet die kritischen Stimmen als „politisch korrektes Ritual“ ein, das sich immer dann wiederholt, wenn die Freiheitlichen in eine Regierung kommen. Es habe zwar auch „ungeschickte Sager“ von Udo Landbauer oder Gottfried Waldhäusl gegeben, das angepeilte Arbeitspapier samt Wirtshausförderung und Deutsch-Gebot an Schulen sei aber sinnvoll.