Hiobsbotschaft: Ohne Abwehrchef in die heiße Phase

Bittere Nachrichten für die Schwarz-Weißen aus Graz: Der 2:0-Sieg gegen die WSG Tirol zum Abschluss des Bundesliga-Grunddurchgangs muss teuer bezahlt werden. So ergab eine MR-Untersuchung bei Innenverteidiger Gregory Wüthrich, der in Tirol verletzt ausgewechselt werden musste, eine Muskelverletzung in der rechten Wade.