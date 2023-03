Speed-Ass stellte neuen Ski-Weltrekord auf!

So schnell kann es, im wahrsten Sinne des Wortes, gehen. Bei den Weltmeisterschaften im Speed-Ski stellte der Franzose Simon Billy mit 255,50 Kilometern pro Stunde am Mittwoch in Vars (Fra) einen neuen Weltrekord auf. Die alte Bestmarke des Italieners Ivan Origone aus dem Jahr 2016 - 254,985 km/h - ist damit Geschichte.