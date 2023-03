Linzer Flüchtlingszentrum schließt nun die Pforten

Ein Algerier, der aus der Ukraine geflüchtet ist und am Dienstag zurück in seine nordafrikanische Heimat flog – das war wahrscheinlich der letzte Flüchtling, der im Linzer Postverteilerzentrum Quartier gefunden hatte. Denn die Betonburg in der Linzer Waldeggestraße wird mit Monatsende zugesperrt und soll 2024 abgerissen werden.