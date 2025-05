Sparpaket: Folgen sind für OÖ noch nicht absehbar

Viel Kritik von der FPÖ, viel Lob vom Neuen in der SPÖ

Wie fand die OÖ-Landespolitik die Budgetrede generell? Erwartungsgemäß vernichtend fällt das Urteil der FPÖ aus. „Die Regierung verkauft heute das Einsparungsvolumen für 2025 und 2026, welches die FPÖ bereits vor Monaten der Öffentlichkeit vorgestellt, als Erfolg“, heißt es in einer internen Analyse, die Parteiobmann Manfred Haimbuchner in Auftrag gegeben hat. Nachsatz: Dieses ambitionslose Budget sei das falsche Signal für die geplagte Wirtschaft und Industrie.