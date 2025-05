Freizeitstress raubt Freiwilligen die Zeit

Hauptamtliche sollen künftig Lücken füllen

Auch andere Blaulichtorganisationen in Oberösterreich konkurrieren mit dem Freizeitstress um Nachwuchs. „Wir haben weniger Sorgen für die Dienste an den Seen. Aber Leute dazu zu begeistern, mehr Verantwortung oder Aufgaben wie Administration oder als Zeugwart zu übernehmen, wird schwierig“, sagt Martin Eberl von der Wasserrettung Oberösterreich, der hier in den nächsten Jahren ein echtes Problem ortet. Und man denkt in der bisher rein ehrenamtlich geführten Organisation darüber nach, eine Finanzierung für die Anstellung von bezahlten Kräften für „ungeliebte“ Aufgaben aufstellen zu müssen.