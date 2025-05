Jeder fünfte Schüler ist Opfer von Mobbing

Opfer melden sich selten

An der Spitze liegt wie auch in den Jahren zuvor das Thema (Cyber-)Mobbing und Gewalt unter Jugendlichen. Laut Studien ist jeder fünfte Schüler von Mobbing betroffen, ein Drittel berichtet von Hass im Netz. „Kinder, die selbst in einer akuten Mobbingsituation sind, melden sich sehr selten. Sie ziehen sich eher zurück. Daher setzen wir sehr stark auf Zivilcourage“, nimmt Kinder- und Jugendanwältin Christine Winkler-Kirchberger auch Freunde, Familie und Bekannte der Opfer in die Pflicht.