Lenker fuhr fast ohne Pause mit Sattelschlepper

Ein 41-jähriger Ungar wurde am Dienstag gegen 8.45 Uhr als Lenker eines ungarischen Sattelschleppers am Kontrollplatz St. Peter am Hart auf der B148 in Fahrtrichtung Altheim gestoppt und kontrolliert. Dabei konnte zunächst festgestellt werden, dass er das geltende Fahrverbot für Lkw über 3,5 Tonnen missachtete, weil er nicht unter die Ausnahmen fiel.