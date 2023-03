52-jährige Radfahrerin wurde schwer verletzt

Der ungarische Staatsbürger fuhr mit dem Sattelkraftfahrzeug auf der B66 von Mühldorf bei Feldbach in Richtung Bad Gleichenberg. Gegen 15.30 Uhr überholte er bei Straßenkilometer 25,2 die Radfahrerin aus dem Bezirk Südoststeiermark. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Laut Angaben des 65-Jährigen könnte die Frau während des Überholmanövers nach links abgebogen sein. Einsatzkräfte der Rettung (ÖRK, Notarzt) führten an der Unfallstelle die Erstversorgung durch. Die Schwerverletzte musste anschließend mit dem Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz transportiert werden.