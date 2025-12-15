Dachstuhl in Flammen: Großeinsatz für Feuerwehren

In den frühen Morgenstunden heulten am Montag in St. Anna am Aigen die Sirenen: Ein Dachstuhl einer Garage stand in Brand. Die Löschversuche des Besitzers mit Gartenschlauch und Feuerlöscher scheiterten, er musste die Feuerwehr alarmieren. Insgesamt sieben Wehren mit 81 Feuerwehrleuten rückten zur Brandbekämpfung aus.