Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Südoststeiermark

Dachstuhl in Flammen: Großeinsatz für Feuerwehren

Steiermark
15.12.2025 09:45
Insgesamt 81 Feuerwehrleute standen Montagfrüh in St. Anna im Einsatz.
Insgesamt 81 Feuerwehrleute standen Montagfrüh in St. Anna im Einsatz.(Bild: FF St. Anna/Aigen)

Großalarm Montagfrüh für die Feuerwehren in St. Anna/Aigen (Südoststeiermark): Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl einer Garage im Ortsteil Plesch in Brand. 81 Feuerwehrleute von sieben Wehren standen im Einsatz.

0 Kommentare

In den frühen Morgenstunden heulten am Montag in St. Anna am Aigen die Sirenen: Ein Dachstuhl einer Garage stand in Brand. Die Löschversuche des Besitzers mit Gartenschlauch und Feuerlöscher scheiterten, er musste die Feuerwehr alarmieren. Insgesamt sieben Wehren mit 81 Feuerwehrleuten rückten zur Brandbekämpfung aus. 

81 Feuerwehrleute waren damit beschäftigt, den Brand zu löschen.
81 Feuerwehrleute waren damit beschäftigt, den Brand zu löschen.(Bild: FF St. Anna/Aigen)
(Bild: FF St. Anna/Aigen)

„Erst die Innenbrandbekämpfung mit insgesamt acht Atemschutztrupps der anwesenden Wehren brachten den gewünschten Erfolg, um 5.14 Uhr konnte Brand aus gegeben werden“, berichtet Einsatzleiter Michael Potzinger von der FF St. Anna/Aigen. Neben den Feuerwehren St. Anna/Aigen, Frutten- Gießelsdorf, Tieschen, Kapfenstein, Deutsch Haseldorf war auch die Drehleiter Feldbach und die mobile Füllstation für Atemschutzgeräte Fehring im Einsatz.

Zwei Gasflaschen, die sich im Gefahrenbereich befanden, konnten zum Glück rechtzeitig aus dem Gebäude gebracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Feuerwehr
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
165.342 mal gelesen
Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
151.018 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
118.875 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf