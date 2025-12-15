Dachstuhl in Flammen: Großeinsatz für Feuerwehren

Großalarm Montagfrüh für die Feuerwehren in St. Anna/Aigen (Südoststeiermark): Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl einer Garage im Ortsteil Plesch in Brand. 81 Feuerwehrleute von sieben Wehren standen im Einsatz.
In den frühen Morgenstunden heulten am Montag in St. Anna am Aigen die Sirenen: Ein Dachstuhl einer Garage stand in Brand. Die Löschversuche des Besitzers mit Gartenschlauch und Feuerlöscher scheiterten, er musste die Feuerwehr alarmieren. Insgesamt sieben Wehren mit 81 Feuerwehrleuten rückten zur Brandbekämpfung aus.
„Erst die Innenbrandbekämpfung mit insgesamt acht Atemschutztrupps der anwesenden Wehren brachten den gewünschten Erfolg, um 5.14 Uhr konnte Brand aus gegeben werden“, berichtet Einsatzleiter Michael Potzinger von der FF St. Anna/Aigen. Neben den Feuerwehren St. Anna/Aigen, Frutten- Gießelsdorf, Tieschen, Kapfenstein, Deutsch Haseldorf war auch die Drehleiter Feldbach und die mobile Füllstation für Atemschutzgeräte Fehring im Einsatz.
Zwei Gasflaschen, die sich im Gefahrenbereich befanden, konnten zum Glück rechtzeitig aus dem Gebäude gebracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
