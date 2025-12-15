Einsatzrekord: So rüsten steirische Bergretter auf

Notfallmediziner immer einsatzbereit

Um die wichtige Arbeit weiter zu professionalisieren, rollt die steirische Bergrettung – als erstes Bundesland in Österreich – jetzt nach einer Testphase ein neues System in der notfallmedizinischen Erstversorgung aus. Mit der sogenannten Med-Alarmierung werden zusätzlich zu den „normalen“ Bergrettern flächendeckend notfallmedizinische Fachkräfte aus den eigenen Reihen – etwa Ärzte, Notfallsanitäter oder diplomiertes Gesundheitspersonal – gebündelt und können ins unwegsame Gelände ausrücken. So soll eine bestmögliche Versorgung von Verunfallten gewährleistet sein, vor allem, wenn ein Notarztrettungsmittel nicht verfügbar ist oder nur erheblich später eintreffen kann.