Keine Strom-Abschaltungen bis Ende Februar

Viele steirische Familien wissen auch in der Adventzeit nicht, wie sie ihre Rechnungen begleichen sollen. Für alle Betroffenen gibt es jetzt eine gute Nachricht: Wie die Energie Steiermark mitteilte, wird es bis Ende November keine Abschaltungen von Strom, Erdgas und Fernwärme aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten oder offenen Beträgen geben.