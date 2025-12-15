Keine Strom-Abschaltungen bis Ende Februar

Wichtige Nachricht für viele sozial benachteiligte Steirer in der kalten Jahreszeit: Die Energie Steiermark gaben am Montag bekannt, bis Ende Februar keine Abschaltungen von Strom, Erdgas und Fernwärme vorzunehmen.
Viele steirische Familien wissen auch in der Adventzeit nicht, wie sie ihre Rechnungen begleichen sollen. Für alle Betroffenen gibt es jetzt eine gute Nachricht: Wie die Energie Steiermark mitteilte, wird es bis Ende November keine Abschaltungen von Strom, Erdgas und Fernwärme aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten oder offenen Beträgen geben.
„Damit wollen wir bewusst einen Beitrag leisten, um all jene zu unterstützen, die von Energiearmut in unserem Land oder anderen persönlichen Krisen betroffen sind“, so das Vorstands-Duo Martin Graf und Werner Ressi. „Wärme und Licht gehören zu den elementaren Voraussetzungen, um das Weihnachtsfest auch in Notsituationen in Würde und selbstbestimmt feiern zu können.“
Gleichzeitig hat die Energie Steiermark den Hilfs-Fonds der Caritas für Energie-Armut auf 200.000 Euro aufgestockt. Damit wird in Notfällen rasch und unbürokratisch geholfen. Im vergangenen Jahr wurden über diesen Fonds mehr als 15.000 Personen unterstützt.
