Duo geschnappt

Mit gestohlenen Bankkarten 80.000 Euro erbeutet

Steiermark
15.12.2025 10:19
Für die beiden Rumänen klickten jetzt die Handschellen. (Symbolbild)
Für die beiden Rumänen klickten jetzt die Handschellen. (Symbolbild)(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Erfolg für die heimische Polizei: In Wien wurden jetzt zwei Rumänen festgenommen, die im gesamten Bundesgebiet zahlreiche Taschen- und Einbruchdiebstähle begangen haben sollen. Der Festnahme waren umfangreiche Ermittlungen der LKA Steiermark vorangegangen.

Für eine 40-jährige Rumänin und ihren 56-jährigen Landsmann klickten jetzt in Wien auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz die Handschellen. Der Festnahme waren umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektionen Straß und Leibnitz, sowie dem LKA Steiermark vorangegangen. Das Duo steht im Verdacht, in den letzten Jahren Taschendiebstähle und Einbruchdiebstähle begangen zu haben.

Schaden dürfte weit höher sein als bisher bekannt
Das Duo dürfte dabei bundesweit und sogar in ganz Europa kriminell unterwegs gewesen sein. Dabei sollen sie insbesondere gestohlene Bankomatkarten für widerrechtliche Bargeldbehebungen verwendet haben. Bis dato konnten 46 Geschädigte ausgeforscht werden. Die Schadenssumme beläuft sich auf mehr als 80.000 Euro. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass die tatsächliche Schadenshöhe noch deutlich darüber liegt.

Den beiden Verdächtigen werden aktuell über 150 Delikte zur Last gelegt, die der Staatsanwaltschaft Graz zur Anzeige gebracht wurden. Bei der Einvernahme verweigerten sie die Aussage. Die beiden Rumänen befinden sich nun in Untersuchungshaft.

