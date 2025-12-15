Mit gestohlenen Bankkarten 80.000 Euro erbeutet

Erfolg für die heimische Polizei: In Wien wurden jetzt zwei Rumänen festgenommen, die im gesamten Bundesgebiet zahlreiche Taschen- und Einbruchdiebstähle begangen haben sollen. Der Festnahme waren umfangreiche Ermittlungen der LKA Steiermark vorangegangen.
Für eine 40-jährige Rumänin und ihren 56-jährigen Landsmann klickten jetzt in Wien auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz die Handschellen. Der Festnahme waren umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektionen Straß und Leibnitz, sowie dem LKA Steiermark vorangegangen. Das Duo steht im Verdacht, in den letzten Jahren Taschendiebstähle und Einbruchdiebstähle begangen zu haben.
Schaden dürfte weit höher sein als bisher bekannt
Das Duo dürfte dabei bundesweit und sogar in ganz Europa kriminell unterwegs gewesen sein. Dabei sollen sie insbesondere gestohlene Bankomatkarten für widerrechtliche Bargeldbehebungen verwendet haben. Bis dato konnten 46 Geschädigte ausgeforscht werden. Die Schadenssumme beläuft sich auf mehr als 80.000 Euro. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass die tatsächliche Schadenshöhe noch deutlich darüber liegt.
Den beiden Verdächtigen werden aktuell über 150 Delikte zur Last gelegt, die der Staatsanwaltschaft Graz zur Anzeige gebracht wurden. Bei der Einvernahme verweigerten sie die Aussage. Die beiden Rumänen befinden sich nun in Untersuchungshaft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.