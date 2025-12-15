Mit gestohlenen Bankkarten 80.000 Euro erbeutet

Schaden dürfte weit höher sein als bisher bekannt

Das Duo dürfte dabei bundesweit und sogar in ganz Europa kriminell unterwegs gewesen sein. Dabei sollen sie insbesondere gestohlene Bankomatkarten für widerrechtliche Bargeldbehebungen verwendet haben. Bis dato konnten 46 Geschädigte ausgeforscht werden. Die Schadenssumme beläuft sich auf mehr als 80.000 Euro. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass die tatsächliche Schadenshöhe noch deutlich darüber liegt.