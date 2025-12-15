15-Jähriger nach Raub und Drohungen festgenommen

Wieder einmal ein Fall von Jugendkriminalität in der Steiermark: Ein erst 15-Jähriger soll in Bruck an der Mur seine Betreuerin mit einem Messer bedroht haben – zudem soll er schon Ende November einen Mann ebenfalls mit einem Messer bewaffnet beraubt haben.
Am vergangenen Freitag dürften bei einem 15-Jährigen im obersteirischen Bruck an der Mur wieder einmal die Sicherungen durchgebrannt sein: Der Jugendliche bedrohte seine Betreuerin in der Wohnung mit dem Umbringen – zur Untermauerung ging er mit einem Messer auf die Frau los. Diese konnte dennoch aus der Wohnung flüchten. Der 15-Jährige verbarrikadierte sich daraufhin, indem er Möbel vor der Eingangstür stellte.
Polizisten der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) konnten den rabiaten Jugendlichen aber dennoch festnehmen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der junge Mann in der Nacht auf den 27. November einen 29-Jährigen in der Brucker Innenstadt ebenfalls mit einem Messer bedroht haben und dann dessen Geldtasche geraubt haben dürfte.
In seiner Wohnung stellten die Beamten zwei Messer sowie eine Maskierung sicher. Bei der Einvernahme zeigte sich der 15-Jährige zu beiden Sachverhalten geständig, er wurde in die JA Leoben überstellt.
