15-Jähriger nach Raub und Drohungen festgenommen

Am vergangenen Freitag dürften bei einem 15-Jährigen im obersteirischen Bruck an der Mur wieder einmal die Sicherungen durchgebrannt sein: Der Jugendliche bedrohte seine Betreuerin in der Wohnung mit dem Umbringen – zur Untermauerung ging er mit einem Messer auf die Frau los. Diese konnte dennoch aus der Wohnung flüchten. Der 15-Jährige verbarrikadierte sich daraufhin, indem er Möbel vor der Eingangstür stellte.