Wiener Ämter-Fusion: Was sich für Sie jetzt ändert

Das stolze Simmeringer Amtshaus am Enkplatz ist für die Stadt seit Anfang März lediglich eine „Expositur“ - nämlich vom Bezirksamt Landstraße, das nun beide Bezirke verwaltet. Bald wird man in Simmering nur noch „stark nachgefragte Serviceleistungen“ erledigen können, wie die Stadt das nennt: Meldewesen, Passwesen, Fundamt und Parkpickerl. In sieben weiteren Doppel-Bezirksämtern ist das schon länger Alltag, und auch die Bezirke 15 und 16 werden sich daran gewöhnen müssen.