Herzige „Sunny“ kämpft um ihr noch so junges Leben

Tierfreunde in Nickelsdorf sind in Sorge. Mehrere Fälle von leichten und schwereren Vergiftungen bei Hunden und Katzen gibt es in letzter Zeit. Montagmittag hat es eine zweijährige Hündin besonders schlimm erwischt: „Sunny“ kämpft derzeit in der Tierklinik in Hainburg um ihr noch so junges Leben.