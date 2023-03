Black Wings verloren Entscheidungsspiel noch nie!

Salzburg, der KAC und Wien sind längst weiter. Auf der Suche nach dem letzten Halbfinalisten blickt die gesamte Eishockey-Liga am Dienstag nach Bozen. Weil es mit den Black Wings der Underdog tatsächlich geschafft hat, die Legionärs-Truppe des HCB in ein Spiel 7 und an den Rand des Saisonendes zu drängen!