Wie Studenten aus der Wachau den Weltraum erobern

Zwar herrschen im Weltraum bekanntlich unendliche Weiten und ebensolche Möglichkeiten – für den Menschen an sich ist das All aber ein eher ungastlicher Ort. Zwei Dinge sind im Orbit und darüber hinaus Mangelware: Wasser und Sauerstoff. Wegen der eher langen Transportwege und den damit verbundenen Kosten steht den Astro-, Kosmo- und Euronauten davon nur eine begrenzte Menge zur Verfügung. An Bord der ISS herrscht also neben Schwerelosigkeit auch Recycling-Pflicht. Bereits heute werden rund 90 Prozent des Abwassers aufbereitet und wieder zum Trinken oder Waschen verwendet.