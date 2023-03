Eisritter Zorn fuhr bei der WM auf Platz zwei!

Dreißig Jahre fährt der Pinzgauer Franky Zorn schon als Eisritter über die Rundkurse dieser Welt. So gut wie in seiner Jubiläumssaison ist es für das Eisspeedway-Ass aber selten gelaufen. Nachdem sich der 52-Jährige vor wenigen Wochen in Polen schon den Europameistertitel gesichert hatte, legte er am Sonntag nach. Im bayrischen Inzell - knapp über der Grenze - wurde Zorn hinter dem Schweden Martin Haarahiltunen Vize-Weltmeister! „Hört sich echt gut an“, grinste er. Landsmann Harald Simon wurde Dritter.