Eisritter Franky Zorn setzte sich die Krone auf

Zur Halbzeit lag der Eisritter mit 18 Punkten in Führung, nur drei Zähler vor Luca Bauer (D). Zorn war sich vor Tag zwei bewusst: „Fehler machen Verboten!“ Mit einer konservativen Fahrweise wurde Franky am zweiten Tag Gesamtzweiter, was ihm die Europameisterschaft sicherte. „Ich habe nicht mehr viel Risiko genommen“, resümierte der Routinier.