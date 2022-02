Verletzung wirft Eisritter erneut zurück

Anfang Dezember zog sich Eisspeedway-Ass Franky Zorn in einem Trainingslauf eine Verletzung am Fuß zu, kam für mehrere Wochen in keinen normalen Schuh. Nach dem Showrun in Zell am See mit Formel 1-Weltmeister Max Verstappen ging es für den Saalfeldener zum Weltmeisterschaftsauftakt in Togliatti (Rus). Nach turbulenter Anreise und geplatztem Motor setzt sich die Pechsträhne fort. Der 51-Jährige war in einen Crash verwickelt und verletzte sich dabei wieder am Fuß – konnte abermals nicht weiterfahren.