Fürsten-Ende | ÖVP-Personalreserve

Er war selber einer - und hat schon vor ein paar Jahren, nach den Rücktritten von Erwin Pröll und Josef Pühringer als Landeshauptleute vom „Ende der Landesfürsten“ gesprochen - Herman Schützenhöfer, Landeshauptmann in der Steiermark, der im Sommer des Vorjahres 70-jährig von seinem Amt zurücktrat. Da war wieder die Rede vom Ende der Landesfürsten, wenig später, nach dem Rückzug des Tirolers Günther Platter dann gleich noch einmal. Da blieb immerhin noch ein Trio mit „fürstlichen“ Zügen nicht zuletzt ob ihrer Erfolge zurück: Peter Kaiser in Kärnten, Wilfried Haslauer in Salzburg und Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich (von den Landesherren in Wien, dem Burgenland und Vorarlberg einmal abgesehen). Mittlerweile sind Kaiser und Mikl-Leitner die Flügel von den Wählern gehörig gestutzt worden, Wilfried Haslauer steht das noch bevor - auch ihm drohen bei den Salzburger Landtagswahlen im April mehr oder weniger deutliche Verluste. Das Zeitalter der Allmächtigen sei vorbei, sagt Politologin Stainer-Hämmerle, die Zeit der Fürsten abgelaufen, weiß auch Medienmanager Hans Mahr. Aber Hermann Schützenhöfer sagt wie so oft Richtiges: „Charismatische Führungspersonen sind immer gefragt.“ Doch genau an solchen mangelt es zusehends!