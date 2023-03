Nehammer will sich seinen Kritikern stellen

Kanzler Karl Nehammer lädt die Kritiker seiner Klimapolitik zu einem persönlichen Gespräch ein. „Ich nehme Ihre Sorgen ernst. Der Klimawandel ist eine Bedrohung, keine Erfindung. Und ich lasse die Ausrede, dass Österreich allein nichts dagegen tun kann, nicht gelten. Was wir aber vor allem tun können, ist, unser Know-how, unsere Forschung voranzutreiben und in die Welt zu exportieren. Mein Ziel ist, dass Österreich Technologieführer für eine CO2-neutrale Welt wird. Ich lade Sie dazu ein, daran mitzuwirken, gerne auch in einem persönlichen Gespräch“, schreibt der Kanzler in einer Reaktion auf den offenen Brief an ihn, über den die „Krone“ berichtet hat.