Kontrollen am Walserberg: „Kann es nicht sein“

„Das kann es nicht sein.“ Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) hat für die jüngsten Entwicklungen nur wenig Verständnis. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und sein bayerischer Amtskollege Joachim Herrmann (CSU) beschlossen bei einem Treffen, dass die Grenzkontrollen am Walserberg auch weiterhin notwendig sind. Damit will man die illegale Zuwanderung eindämmen. „Die Grenzkontrollen sorgen bei uns in Salzburg für Rückstaus, die Ausweichverkehr durch unsere Orte erzeugen“, sagt Schnöll.