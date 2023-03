Kein Gegenkandidat: Mair erhielt nur 67,6 Prozent

„Vertrauen statt Denkzettel“ - dies müsse das Motto sein, so Mair in seiner teils emotionalen Rede. Gleichzeitig entschuldigte er sich für das schlechte Wahlergebnis bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr: „Es tut mir leid, dass nicht mehr möglich war. Und dass wir nicht so viel Junge überzeugt haben, wie wir wollten.“ Gleichzeitig dürfe man sich nicht in Streitereien ergehen und somit auch den Medien Munition liefern: „Ich wünsche mir ein Signal, dass sich die Grünen nicht spalten lassen.“ Man solle solidarisch sein, deshalb: „Ich bitte um eure Solidarität.“ Der 39-jährige Klubobmann bat eindringlich um Vertrauen in ihn - und zwar „in das, was ich kann und was ich nicht kann.“