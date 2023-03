Grüne Insiderin packt aus: So lief der Rauswurf ab

Droht den Tiroler Grünen nun insgesamt die Spaltung? Interne Spannungen sind jedenfalls genug vorhanden. Darauf deutet das Mail einer „grünen Insiderin“ an die „Krone“ hin. „Nicht nur in Innsbruck geht es drunter und drüber. Gemeinderätinnen geben ihre Funktionen auf, wir verlieren Bezirkssprecherinnen, den Landessprecher, die Geschäftsführung und Mitarbeiterinnen aufgrund interner Streitereien, fehlendem Respekt und der Machtgeilheit weniger, die alles dafür tun, an der Macht zu bleiben“, heißt es da.