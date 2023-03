So sieht die Recylingbilanz in Österreich aus

2020 in Österreich 70 Millionen Tonnen Abfall

Die Daten zeigen: Im Jahr 2020 fielen in Österreich rund 70 Millionen Tonnen Abfall an. Ohne Aushubmaterialien (Material, das durch Ausheben oder Abraumen des Bodens oder des Untergrundes anfällt, z. B. Erde) belief sich die Menge auf rund 29 Millionen Tonnen, von denen rund 67 Prozent recycelt wurden. Die Recyclingquote bei den Siedlungsabfällen lag 2020 bei rund 62 Prozent, die Quote für Elektro- und Elektronikaltgeräte bei rund 75 Prozent.