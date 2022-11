KFV und Entsorger fordern Pfandsystem für Akkus

Im Restmüll entsorgte Lithium-Batterien und -Akkus belasten nicht nur die Umwelt, sondern sind laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) und dem Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) auch gefährlich. Dennoch wird nur die Hälfte der in Umlauf gebrachten Lithiumbatterien getrennt entsorgt. Daher haben sich die beiden Organisationen am Mittwoch in Wien für ein österreichweites Anreizsystem für Batterierecycling starkgemacht.