Traumhafter Winter: Pisten bleiben noch geöffnet

Geschäftsführer Hubert Ramskogler: “Die optimale Versorgung mit Naturschnee am Berg hat uns auch beim Energiesparen geholfen.„ Das verflixte siebente Jahr, wo noch Corona die Zahlen beschnitten hat, ist vorbei. Ramskogler: “Wir konnten heuer über 82.000 Besucher empfangen.„ Das sind um über 30.000 mehr als bei der Übernahme. Im Vergleich mit den Jahren davor gibt’s auch im Februar ein sattes Plus. Ramskogler: “Wir konnten die Vorjahre um über 35 Prozent überholen.„ Die Bergbahn hat noch bis Ostern an den Wochenenden geöffnet.