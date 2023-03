Mattle gegen Walser, oder: WSG Tirol vs. FC Bayern

Eigentlich wollte die 38. Ausgabe der Tiroler Frühjahrsmesse in Innsbruck am Freitag Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) offiziell eröffnen. Eine Grippe machte dem einen Strich durch die Rechnung. Daher übernahm LH Anton Mattle (ÖVP) diese Aufgabe. In der Eröffnungsrede hob er hervor, dass „die Messe im neuen Jahr der erste Treffpunkt zwischen den zahlreichen Betrieben und den Konsumenten ist“.