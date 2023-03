Präsident: „Mexiko ist sicherer als die USA“

„Es gibt keinerlei Probleme, sicher in Mexiko zu reisen“, betonte Lopez Obrador am Montag vor Journalisten. Er kritisierte eine Aufforderung der US-Regierung an ihre Staatsbürger, Reisen in 30 der 32 mexikanischen Bundesstaaten entweder ganz zu vermeiden oder zumindest zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Der Mexikaner legte außerdem nach: „Mexiko ist sicherer als die USA.“