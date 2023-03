Kreml ehrt Piloten nach Drohnenabsturz über Meer

Das teilte das Ministerium am Freitag in Moskau mit. Der militärische Zwischenfall hat die Spannungen zwischen dem Kreml und der US-Regierung deutlich verschärft. Wie berichtet, war eine Drohne vom Typ MQ-9 am Dienstag im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer mit einem russischen Kampfjet kollidiert. Das US-Militär schilderte, dass zwei russische Su-27 ein Abfangmanöver begonnen hätten. Dabei habe einer der Kampfjets den Propeller der Drohne getroffen. Ein Video zeigt, wie ein russisches Kampfflugzeug zweimal beim Anflug auf die Drohne Treibstoff ablässt und extrem nahe an sie herankommt.