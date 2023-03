Drogen in Zahnpasta: Stewardessen festgenommen

Nach Angaben des Zolls am Flughafen von Ho-Chi-Minh-Stadt wurden am Donnerstag 11,4 Kilogramm Ecstasy und weitere Betäubungsmittel, darunter Methamphetamin, in deren Handgepäck gefunden. Die Drogen sollen demnach in Zahnpasta-Tuben versteckt gewesen sein. Vietnams Flugaufsichtsbehörde ordnete eine Verschärfung der Inspektionen an den Flughäfen des Landes an, um dem Schmuggel illegaler Güter über den Luftverkehr beizukommen.