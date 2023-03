Schwarz-Blau in NÖ fix: „Der schwierigere Weg“

Kritik am „Kickl-Mikl-Pakt“

Bereits am Mittwoch sprachen sich mehrere niederösterreichische Künstler und der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Oskar Deutsch, offen gegen eine Zusammenarbeit zwischen ÖVP und FPÖ aus. Am Donnerstag sah der Verein „Willkommen - zum Finden einer neuen Heimat“ laut Medienberichten in einem Offenen Brief gemeinsam mit acht weiteren Organisationen die Demokratie in Gefahr.