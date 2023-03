NÖ: Gebrochene Schwüre, (nicht) abgehackte Hände

Nun schließt er mit ihr doch ein Bündnis. Nein, „wählen“ wird er sie nicht zur Landeshauptfrau. Aber „machen“ natürlich schon. So sehen Lügen in Blau aus. Wenn es um die Macht geht, dann kann man schon einmal Schwüre brechen. Wenn es um den Platz am Futtertrog geht, dann riskiert man zwar keine abgehackten Hände wie bei den Roten, aber eine lange Nase. Langnase „Pinocchio“ Landbauer - steht ihm gut! Und Johanna Mikl-Leitner? Die kann sich ins Fäustchen lachen!